تركيا تدين بشدة استهداف مكتب وكالة الاناضول في غزة

أدانت الرئاسة التركية بشدة مساء اليوم السبت، قيام طائرات الاحتلال باستهداف المبنى الذي يضم مكتب وكالة "الاناضول" في قطاع غزة .

و قالت الرئاسة التركية: " ندين بأشد العبارات استهداف إسرائيل للمبنى الذي يضم مكتب الأناضول في قطاع غزة".