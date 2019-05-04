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تركيا تدين بشدة استهداف مكتب وكالة الاناضول في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:58 - 04 مايو 2019
قصف قصف
بنك فلسطين
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أدانت الرئاسة التركية بشدة مساء اليوم السبت، قيام طائرات الاحتلال باستهداف المبنى الذي يضم مكتب وكالة "الاناضول" في قطاع غزة .

و قالت الرئاسة التركية: " ندين بأشد العبارات استهداف إسرائيل للمبنى الذي يضم مكتب الأناضول في قطاع غزة".

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