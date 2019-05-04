خضر عدنان: من قتل الطفلة أبو عرار هو التطبيع مع الاحتلال

اعتبر القيادي بحركة الجهاد الاسلامي، الشيخ خضر عدنان أن من قتل الطفلة صبا أبو عرار وأمها الحامل التطبيع مع المحتل والصمت على جرائمه.

و أكد عدنان في تصريح له مساء اليوم السبت تعقيباً على استشهاد الطفلة ابو عرار في قصف صهيوني أن دماء عائلة أبو عرار تصفع الوجوه الكالحة التي ارتضت إدارة الظهر للأقصى وغزة وفلسطين.

و أشار الى أن العدوان على غزة عدوان على كل فلسطيني وحر يأبى المساس بكرامته وأهله وأرضه، مضيفاً أن أمريكا شريكة بالعدوان على شعبنا وسفك دم الطفلة البريئة أبو عرار وأمها الحامل.

و اوضح عدنان بأن عدوان المحتل على شعبنا بغزة والعالم الإسلامي يستعد لدخول شهر رمضان الكريم عدوان سافر يقدم الوجه الحقيقي للمحتل الذي يروج "تقديمه التسهيلات في الشهر الفضيل".

و قال: "بحمده تعالى تثبت المقاومة الفلسطينية من جديد التزامها بالدفاع عن شعبنا الكريم الذي يضرب المثل للانسانية كيف يكون الالتصاق بالحق والأرض والكرامة".