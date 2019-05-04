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سرايا القدس تنشر مشاهد لرشقات صاروخية تجاه مستوطنات الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:58 - 04 مايو 2019
بنك فلسطين
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نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم السبت، مشاهد لرشقات صاروخية استهدفت مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.

حذرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، جيش الاحتلال الإسرائيلي برد قاسي وواسع في حال تمادي العدوان على قطاع غزة.

وشددت الغرفة المشتركة في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، على أنها سترد على العدوان بما يتناسب مع جرائم الاحتلال، معلنة عن مسؤوليتها عن قصف مواقع العدو الصهيوني ومغتصباته في غلاف غزة منذ الصباح بعشرات الرشقات الصاروخية، رداً على إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا.

 

 

 

 

 

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