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مصر تطلب رسمياً من "اسرائيل" وقف هجومها على غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:00 - 04 مايو 2019
مصر مصر
بنك فلسطين
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طالبت جمهورية مصر العربية، مساء اليوم السبت، إسرائيل رسميا بوقف الضربات الجوية على قطاع غزة ، بحسب ما أوردته قناة العربية.

وتواصل المقاتلات الإسرائيلية منذ الصباح، شن غارات عنيفة على أهداف متفرقة ومواقع تتبع لفصائل المقاومة الفلسطينية في أنحاء قطاع غزة

يأتي ذلك في إطار موجة تصعيد بدأت صباح السبت، حيث قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين

بجروح مختلفة، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق رشقات من الصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

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