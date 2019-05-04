الخارجية تطالب مجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على شعبنا سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأدانت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم السبت، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد اهلنا في قطاع غزة، وما خلفه من دمار واستهداف للمدنيين العزل، وما أدى اليه حتى الآن من استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء وعشرات من الاصابات المختلفة.

وأكدت مجددا زيف التباكي الأميركي الاسرائيلي الخبيث على أوضاع شعبنا في قطاع غزة، ورأت أن هذا العدوان البشع يكشف حقيقة التوجه العدواني العنصري ضد شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة.