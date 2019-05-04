"العمليات المشتركة" تحذر الاحتلال برد قاسي وواسع

حذرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، جيش الاحتلال الإسرائيلي برد قاسي وواسع في حال تمادي العدوان على قطاع غزة.

وشددت الغرفة المشتركة في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، على أنها سترد على العدوان بما يتناسب مع جرائم الاحتلال، معلنة عن مسؤوليتها عن قصف مواقع العدو الصهيوني ومغتصباته في غلاف غزة منذ الصباح بعشرات الرشقات الصاروخية، رداً على إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا.

إليكم نص البيان:

"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ"

بيان عسكري صادر عن:

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

يا جماهير شعبنا الصابر .. يا أبناء أمتنا..

تعلن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عن قصف مواقع العدو الصهيوني ومغتصباته في غلاف غزة منذ صباح اليوم السبت 29 شعبان 1440هـ الموافق 04-05-2019م وحتى الساعة 06:00 مساءً بعشرات الرشقات الصاروخية، وذلك رداً على إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا، وتعمده استهداف واغتيال المقاومين في المواقع العسكرية يوم أمس الجمعة.

وإننا في الغرفة المشتركة نتابع عن كثب سلوك العدو الصهيوني ومدى التزامه بوقف العدوان على شعبنا، وسنرد على عدوانه وفق ذلك، ونحذره بأن ردنا سيكون أقسى وأكبر وأوسع في حال تماديه في العدوان، وسنبقى الدرع الحامي لأهلنا وشعبنا وأرضنا.

والله أكبر والنصر للمقاومة،،،

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

غزة-فلسطين

السبت 29 شعبان 1440 هـ

الموافق 04/05/2018م