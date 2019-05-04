وصول جثمان المواطن البحيصي للقاهرة واستكمال اجراءات نقله لغزة

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة عن وصول جثمان المواطن محمد البحيصي والذيتوفي غرقاً في المياه التركية، قادماً من تركيا إلى مطار القاهرة الدولي.

وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم السبت، إنه بناءً على تعليمات سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح بسرعة تنسيق اجراءات نقل الجثمان إلى غزة، سيتم استلام الجثمان ونقله إلى مستشفى فلسطين بالقاهرة حيث سيتحرك مساء غد الأحد، ومن المتوقع وصوله إلى قطاع غزة يوم بعد غد الاثنين ليواري الثرى في فلسطين.

وأفاد البيان، أن الجثمان وصل دون جواز سفر أو أية أوراق ثبوتية، وتعمل السفارة في الوقت الراهن على إصدار وثيقة سفر كي يتسنى استكمال الإجراءات المطلوبة.