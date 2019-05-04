وفد يهودي يلبي دعوة لزيارة السعودية

قالت مصادر عبرية، إنه للمرة الأولى، سيزور وفد يهودي المملكة العربية السعودية، بناء على دعوة من رابطة العالم الإسلامي.

وذكرت صفحة "إسرائيل تتكلم العربية" على "فيسبوك"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن أمين عام الرابطة الشيخ السعودي محمد بن عبد الكريم العيسى، هو الذي أعلن عن الخطوة. وسبق للشيح أن صرّح في السابق بأن "الزيارة ستجري في يناير/ كانون الثاني 2020".

والتزم الشيخ العيسى بزيارة قريبة إلى معسكر الإبادة النازي "أوشفيتس" في بولندا، وقال الشيخ السعودي "لا يمكن إنكار الهولوكوست".

وتفيد تقارير صحافية أن هناك علاقات دافئة سرية بين إسرائيل والسعودية، علما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد صرّح مرارا وتكرارا، أن هناك "تقدم في العلاقات ما بين بلاده ودول عربية مركزية"، دون الكشف عن هوية تلك الدول.

وسمحت السعودية للطيران الهندي المرور بأجوائها في طريقه من وإلى إسرائيل.

وأبدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووزير الخارجية السابق عادل الجبير، استعدادهما لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، شريطة "التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين".