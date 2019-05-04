إغلاق معبري بيت حانون وكرم أبو سالم حتى إشعار آخر

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم السبت، إغلاق معبري بيت حانون "ايرز" وكرم أبو سالم حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب التصعيد الأخير على قطاع غزة

في السياق، أبلغت وزارة الزراعة في غزة نقابة الصيادين بأن الاحتلال قرر فرض إغلاق كامل على بحر قطاع غزة.

ودعت النقابة في تصريح صحفي لها، الصيادين لإخراج شباكهم بشكل عاجل من البحر.

وكانت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قصفت بعشرات القذائف الصاروخية، المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لغلاف غزة رداً على شن إسرائيل سلسلة غارات استهدفت مواقع للمقاومة وأراضٍ زراعية ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة نحو 7 أخرين بجراح مختلفة منذ ساعات صباح اليوم السبت.