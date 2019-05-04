مستوطنات "غلاف غزة" تعلن حالة الطوارئ وتفتح الملاجئ

أعلنت مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي المحاذية لقطاع غزة مساء السبت، حالة الطوارئ القصوى وفتحت الملاجئ خشية من سقوط قتلى وجرحى في صفوف المستوطنين الإسرائيليين جراء مواصلة المقاومة ردها على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.

رئيس بلدية أسدود المحتلة أعلن، مساء اليوم السبت حالة الطوارئ في كل انحاء المدينة واعتبارها تعيش حالة حرب.

فيما قررت بلدية يبنا في مدينة الرملة المحتلة فتح الملاجئ للمستوطنين الإسرائيليين خشية من تعرضهم للخطر.

وأصيب عددٌ من المستوطنين الإسرائيليين بجراح مختلفة جراء اصابتهم بشظايا صواريخ المقاومة الفلسطينية ووصفت جراء بعضهم بالخطيرة.

وكانت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قالت: "دائرة النار ستتسع لتشمل مطار بن غوريون وميناء أدود ومصافي حيفا ومفاعل ديمونا".