فرض إغلاق كامل على بحر غزة والنقابة تدعو الصيادين لاخراج شباكهم

أبلغت وزارة الزراعة في قطاع غزة نقابة الصيادين، اليوم السبت، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت فرض إغلاق كامل على بحر قطاع غزة.

ودعت النقابة في تصريح صحفي لها الصيادين لإخراج شباكهم بشكل عاجل من البحر.

وقال زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين، "تم ابلاغنا بأن الاحتلال سيغلق البحر بشكل كامل، وهناك مهلة ساعة من الزمن أمام الصيادين لسحب شباكهم ومراكبهم تحسبا لإغراقها".

وكانت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قصفت بعشرات القذائف الصاروخية، المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لغلاف غزة رداً على شن إسرائيل سلسلة غارات استهدفت مواقع للمقاومة وأراضٍ زراعية ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة نحو 7 أخرين بجراح مختلفة منذ ساعات صباح اليوم السبت.