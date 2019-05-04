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اصابة عدد من المستوطنين بجراح بينهم خطيرة في قصف المقاومة لـ"غلاف غزة"

  • فلسطين اليوم - ترجمة
  • 15:48 - 04 مايو 2019
قصف المقاومة قصف المقاومة
بنك فلسطين
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أصيبت عددٌ من المستوطنين الإسرائيليين بجراح وصفت جراح بعضهم بالخطيرة جراء سقط صواريخ المقاومة في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال بان مستوطنة (45 عاماً) أصيبت بجروح جراء سقوط صاروخ في منزلها بمستوطنة "كريات غات" أطلق من قطاع غزة.

وأشارت وسائل اعلام الاحتلال بأن مستوطن (35 عاماً) أصيب بجراح خطيرة جراء سقوط صاروخ في عسقلان.

بينما ذكرت وسائل اعلام الاحتلال بان عدد كبير من المستوطنين أصيبوا بجراح طفيفة أثناء هروبهم من صواريخ المقاومة

وكانت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قصفت بعشرات القذائف الصاروخية، المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لغلاف غزة رداً على شن إسرائيل سلسلة غارات استهدفت مواقع للمقاومة وأراضٍ زراعية ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة نحو 7 أخرين بجراح مختلفة منذ ساعات صباح اليوم السبت.

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