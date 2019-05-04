جهود مصرية مكثّفة لمنع التصعيد في غزة

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، إن مصر تجري جهوداً مكثفة لمنع تدهور الأوضاع في قطاع غزة والوصول إلى تصعيد إسرائيلي ضد القطاع.



ولم توضح القناة، طبيعة هذه الجهود أو إذا كانت تلك الجهود قد أدت إلى نتائج إيجابية أم سلبية حتى اللحظة. في السياق، نقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، عن رئيس المجلس الاقليمي مرحافيم قوله: إن الوضع في غزة معقد ولا توجد حلول سحرية.



وأضاف مرحافيم: "نحن نعتمد على المستوى السياسي-الأمني ​​والجيش الإسرائيلي، إذا اضطررنا إلى الشروع في عملية عسكرية سنقدم الدعم الكامل".

وفي السياق، قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيجري مشاورات أمنية مع رئيس الأركان، ورئيس (شاباك) ورئيس مجلس الأمن القومي، ورؤساء مؤسسة الجيش في مقر وزارة الجيش في تل أبيب.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن رئيس الأركان أفيف كوخافي، أجرى تقييماً للوضع في وزارة الجيش، بمشاركة رئيس الشاباك، ونائب رئيس الأركان، وقائد القيادة الجنوبية، ورئيس فرع المخابرات، ورئيس فرع العمليات، وقائد القوات الجوية، وكبار المسؤولين الآخرين.