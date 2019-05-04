غزة تُشيع جثامين 4 شهداء ارتقوا أمس برصاص الاحتلال

شيعت جماهير قطاع غزة اليوم السبت، جثامين أربعة شهداء ارتقوا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع وقمع المتظاهرين السلميين قرب الحدود الشرقية.

وأعلنت أمس الجمعة، وزارة الصحة استشهاد المواطنين رمزي عبدو ورائد خليل ابو طير علمًا بأن الأخير ارتقى متأثرًا بجراحه التي اصيب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في البطن شرق خان يونس جنوب القطاع.

كما زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الشهيدين القائد الميداني عبد الله ابراهيم أبو ملوح من مخيم النصيرات، والمجاهد علاء علي البوبلي من مخيم المغازي، اللذين ارتقيا في القصف الإسرائيلي لأحد مواقع المقاومة في المحافظة الوسطى.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة دعت في بيان صحفي، الجماهير العربية والفلسطينية للمشاركة في فعاليات جمعة "الجولان عربية سورية" تأكيداً على وحدة الأمة العربية، ووحدة المصير المشترك مع الشعب السوري والشعوب العربية كلها وتحديا للقرار الأمريكي بضم الجولان لإسرائيل.

وارتقى منذ بدء مسيرات العودة حوالي 271 مواطناً، كما أصيب نحو 30 ألف فلسطيني بجراح مختلفة، وفق إحصائية وزارة الصحة بغزّة.