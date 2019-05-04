جيش الاحتلال يصدر تعليمات مهمة لعدم اقتراب جنوده من السياج شرق القطاع

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، تعليمات إلى جنوده للابتعاد عن السياج الزائل شرق قطاع غزة خشية من عملية أسر أو قنص تستهدفهم من قبل المقاومة الفلسطينية.

ووفقاً لموقع واللا العبري، فإن الجيش الإسرائيلي يخشى تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية أسرٍ أو قنصٍ تستهدف جنوده على طول السياج الزائل شرق قطاع غزة.

وأوضح الموقع وفقاً لجيش الاحتلال بأن على جميع الجنود عدم الاقتراب كثيراً من السياج الزائل.

ويشهد قطاع غزة تصعيداً إسرائيلياً منذ أمس تخلله استهداف مسيرات العودة، أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة العشرات بجراح مختلفة وقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية، ما دفع المقاومة للرد على جيش الاحتلال بقصف المغتصبات المحاذية للقطاع.