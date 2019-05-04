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"نيران صديقة" تصيب منزل مستوطن في مغتصبة " شعر هنيغف"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:52 - 04 مايو 2019
صواريخ القبة الفولاذية صواريخ القبة الفولاذية
بنك فلسطين
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سقطَ صاروخ "قبة حديدية" في منزلٍ يعودُ لمستوطنٍ "إسرائيلي" المحاذية لقطاع غزة شرقًا، بدلًا من اعتراضها لأحد صواريخ المقاومة.

 ويصف الفلسطينيون القبة الإسرائيلية بأسماءٍ عديدة كـ"الكرتونية" و "الورقية" استهزاءً من أدائها، تجاه صواريخ المقاومة التي تنطلق من قطاع غزة صوب مغتصبات الاحتلال الإسرائيلي.

وتعدّدت أخطاء القبة الحديدية، سواء باستجابتها لطلقاتٍ ناريةٍ لأسلحة متوسطة، أو سقوطها، أو فشلها في اعتراض الصواريخ.

ويشهد قطاع غزة جولة تصعيد بين المقاومة والاحتلال والتي كان آخرها ارتقاء أربعة شهداء وإصابة أكثر من 50 آخرين أمس الجمعة، فيما ردّت المقاومة صباح السبت بإطلاق رشقات صاروخية على المستوطنات الإسرائيلية.

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