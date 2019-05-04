متابعة..خلال أقل من ساعة.. 100 صاروخ للمقاومة صوب المستوطنات "الإسرائيلية"

اطلقت المقاومة الفلسطينية ، صباح اليوم السبت ، وخلال اقل من ساعة 60 صاروخاً صوب المستوطنات الاسرائيلية ، رداً على قصف الاحتلال لعدة مناطق في القطاع ، وفيما يلي متابعة لصواريخ المقاومة التي يتم ا\طلاقها اولا بأول :
صفارات الإنذار تدوي في كيرم شالوم
-من جديد صفارات الإنذار تدوي في نير عوز واشكول
[١٠:٠٨ ص، ٢٠١٩/٥/٤]لقناة 13 العبرية:عشرات الصواريخ تتساقط على عسفلان والقبة الحديدية تتفعل
[١٠:٠٩ ص، ٢٠١٩/٥/٤] معاريف:وابلات الصورايخ تتساقط على نتيفوت وعسقلان وشعر هنيغف
[١٠:١١ ص، ٢٠١٩/٥/٤] القناة 12 العبرية: منذ 15 دقيقة عشرات الصواريخ تنطلق من قطاع غزة دون توقف
[١٠:١٥ ص، ٢٠١٩/٥/٤] رشقة صاروخية كبيرة الان
[١٠:٢٠ ص، ٢٠١٩/٥/٤] توالي الرشقات الصاروخية تجاه اراضينا المحتلة
[١٠:٢٢ ص، ٢٠١٩/٥/٤] صفارات الإنذار تدوي في غان يفنه
[١٠:٢٦ ص، ٢٠١٩/٥/٤] صفارات الإنذار تدوي في أسدود
من جديد صفارات الإنذار تدوي في نير عوز واشكول
٤/٥ ١٠:٠٤ ص] صفارت الإنذار تدوي في أور هنير وياخيني وسديروت وزيكيم وشاطئ عسقلان
[٤/٥ ١٠:٠٤ ص] صفارت الإنذار تدوي في كافة مستوطنات غلاف غزة بشكل متتالي
[٤/٥ ١٠:٠٥ ص] صفارت الإنذار تدوي في غلاف غزة