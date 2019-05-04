ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

متابعة..خلال أقل من ساعة.. 100 صاروخ للمقاومة صوب المستوطنات "الإسرائيلية"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:07 - 04 مايو 2019
عاجل عاجل
بنك فلسطين
مشاركة

اطلقت المقاومة الفلسطينية ، صباح اليوم السبت ، وخلال اقل من ساعة 60 صاروخاً صوب المستوطنات الاسرائيلية ، رداً على قصف الاحتلال لعدة مناطق في القطاع  ، وفيما يلي متابعة لصواريخ المقاومة التي يتم ا\طلاقها اولا بأول :

صفارات الإنذار تدوي في كيرم شالوم

-من جديد صفارات الإنذار تدوي في نير عوز واشكول

[١٠:٠٨ ص، ٢٠١٩/٥/٤]لقناة 13 العبرية:عشرات الصواريخ تتساقط على عسفلان والقبة الحديدية تتفعل

[١٠:٠٩ ص، ٢٠١٩/٥/٤] معاريف:وابلات الصورايخ تتساقط على نتيفوت وعسقلان وشعر هنيغف

[١٠:١١ ص، ٢٠١٩/٥/٤] القناة 12 العبرية: منذ 15 دقيقة عشرات الصواريخ تنطلق من قطاع غزة دون توقف

[١٠:١٥ ص، ٢٠١٩/٥/٤] رشقة صاروخية كبيرة الان

 [١٠:٢٠ ص، ٢٠١٩/٥/٤] توالي الرشقات الصاروخية تجاه اراضينا المحتلة

 [١٠:٢٢ ص، ٢٠١٩/٥/٤] صفارات الإنذار تدوي في غان يفنه

[١٠:٢٦ ص، ٢٠١٩/٥/٤] صفارات الإنذار تدوي في أسدود

من جديد صفارات الإنذار تدوي في نير عوز واشكول

٤/‏٥ ١٠:٠٤ ص]  صفارت الإنذار تدوي في أور هنير وياخيني وسديروت وزيكيم وشاطئ عسقلان
[٤/‏٥ ١٠:٠٤ ص]  صفارت الإنذار تدوي في كافة مستوطنات غلاف غزة بشكل متتالي
[٤/‏٥ ١٠:٠٥ ص] صفارت الإنذار تدوي في غلاف غزة

 

متعلقات