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الاحتلال يقصف سيارة وأراضي شمال القطاع والمقاومة ترد بقصف المستوطنات بالصواريخ

  • فلسطين اليوم - غزة-متابعة
  • 09:40 - 04 مايو 2019
صواريخ المقاومة صواريخ المقاومة
بنك فلسطين
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شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" صباح اليوم السبت، عدة غارات على مناطق متفرقة شمال قطاع غزة ، مما أدى لوقوع عدة إصابات، فيما ردت المقاومة بدك المستوطنات الإسرائيلية رداً على قصف القطاع .

وأفاد مراسلنا، أن طائرات الاحتلال استهدفت سيارة تتبع للمقاومة الفلسطينية ببيت حانون شمال القطاع وعدد من الأراضي الفارغة، مما أدى لوقوع عدد من الإصابات .

وقد دكت المقاومة الفلسطينية المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع ، بعدد من الصواريخ .

وقالت القناة ال13 الاسرائيلية ، ان المقاومة الفلسطينية دكت المستوطنات بـ100 سصاروخ خلال اقل من ساعة .

يتبع

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