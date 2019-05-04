الاحتلال يقصف سيارة وأراضي شمال القطاع والمقاومة ترد بقصف المستوطنات بالصواريخ

شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" صباح اليوم السبت، عدة غارات على مناطق متفرقة شمال قطاع غزة ، مما أدى لوقوع عدة إصابات، فيما ردت المقاومة بدك المستوطنات الإسرائيلية رداً على قصف القطاع .

وأفاد مراسلنا، أن طائرات الاحتلال استهدفت سيارة تتبع للمقاومة الفلسطينية ببيت حانون شمال القطاع وعدد من الأراضي الفارغة، مما أدى لوقوع عدد من الإصابات .

وقد دكت المقاومة الفلسطينية المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع ، بعدد من الصواريخ .

وقالت القناة ال13 الاسرائيلية ، ان المقاومة الفلسطينية دكت المستوطنات بـ100 سصاروخ خلال اقل من ساعة .

يتبع