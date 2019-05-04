أبناء "الكرك" ساخطون على رئيس البلدية بعد تكريمه لسياح "إسرائيليين".. والأخير يعتذر

أحرق مواطنون في مدينة الكرك الأردنية العلم "الإسرائيلي"، عقب صلاة الجمعة، في وقفة نُظمت بمشاركة نائب وناشطين سياسيين وحزبيين، للتأكيد على رفض “كافة أشكال التطبيع والتعامل الشعبي والرسمي مع العدو الصهيوني”.

وجاءت هذه الوقفة احتجاجا على تكريم رئيس بلدية الكرك إبراهيم الكركي، لسائحين "إسرائيليين" وتقديم درع البلدية لهم، وهو ما اعتبره المشاركون في الوقفة سلوكا لا يعبر عن أبناء الكرك.

وقال المشاركون إنهم يعتبرون إسرائيل “عدو الأمة الأزلي الذي يستبيح المقدسات ويتفنن في إيذاء الشعب الفلسطيني لتهجيره وتهويد أرضه”.

وإثر ردود الفعل الغاضبة في الكرك، قام رئيس البلدية بتقديم اعتذاره لأبناء المدينة من خلال مقطع فيديو قال فيه الكركي إن “القدس أمه”، وإنها “أغلى من روحه”، مؤكدا أنه لا يرضى بالبيع أو التطبيع.

وظهر الكركي متحدثا من قلعة الكرك، مذكرا بشهداء الأردن الذين قضوا في القلعة.

وكان أبناء الكرك أصدروا بيانا قالوا فيه إن “رئيس البلدية لم يعد يمثلهم في موقفهم ضد التطبيع”، وطالبوا أعضاء المجلس البلدي بالاستقالة.