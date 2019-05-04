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الاحتلال يستنفر على حدود القطاع خشية من رد المقاومة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:41 - 04 مايو 2019
اغلاق طرق في سديروت اغلاق طرق في سديروت
بنك فلسطين
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أعلن الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت ، الاستنفار على حدود قطاع غزة خشية من رد المقاومة الفلسطينية عقب استشهاد 4 مواطنين بالأمس.

وقال موقع واللاه ان الاحتلال اغلق شاطئ مستوطنة "زيكيم" الساحلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة، أمام المُستجمين "الإسرائيليين"، إلى جانب إغلاقه شوارع وتلال بالقرب من قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في بيان أصدره وفقا لوسائل الاعلام الاسرائيلية، إن هذه الخطوات اتخذت "نظرا لتقييم الوضع".

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة قد دعت للنفير والاستعداد للرد على جرائم الاحتلال عقب استشهاد 4 فلسطينيين.

 

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