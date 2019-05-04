الطقس: اجواء ربيعية معتدلة اليوم وارتفاع ملموس غدا

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً ربيعيا لطيفا خلال ساعات النهار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

واشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غد الاحد، حاراُ الى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو يوم الاثنين المقبل، حاراُ الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

اما يوم الثلاثاء المقبل، فيكون الجو غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا في ساعات النهار باردا نسبياُ الى بارد في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الاحد والاثنين من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.