الاحتلال يفتح تحقيقاً حول قنص جندي على حدود غزة

ذكر موقع "واللا" الإخباري العبري بأن جيش الاحتلال يفحص ما اذا كانت اصابة الضابط "الاسرائيلي" التابع لغرفة العمليات العسكرية الامامية واصابة المجندة بصورة طفيفة، قد اصيبا بنيران قناص فلسطيني عمداً.

و وفقاً للموقع العبري، فإن كتيبة غزة التابعة لجيش الاحتلال بقيادة الجنرال العيزر توليدانو فتحت تحقيقاً، ومن ثم سيتم استخلاص العبر لكي لا يكون الجنود في المرات المقبلة معرضون لنيران القناصة الفلسطينيين.

و أشار الموقع العبري الى أنه و مع ذلك سيبقى الخطر قائما حتى التوصل للتفاهمات بين "اسرائيل" من جانب وحماس والجهاد الاسلامي بوساطة مصرية.