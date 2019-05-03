القائمة المهنية الموحدة تحصد 6 مقاعد في انتخابات نقابة الصيادلة

حصدت القائمة المهنية الموحدة على 6 مقاعد من أصل 13 مقعد، في انتخابات نقابة الصيادلة الفلسطينية لدورة 2019 -2022م التي جرت اليوم في قاعة الهلال الأحمر "حيدر عبد الشافي" وسط مدينة غزة والتي ضمّت كل من كتلة الصيدلي الفلسطيني الإطار النقابي لحركة حماس ومنتدى الصيدلي الفلسطيني الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي.

حيث تنافست القائمة المهنية الموحدة وقائمة الشهيد ياسر عرفات التي ضمّت التيار الاصلاحي في حركة فتح، وقد حصلت قائمة الشهيد ياسر عرفات على 7 مقاعد من أصل 13 مقعد.

من جهته هنأ الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية القائمة المهنية الموحدة و توجه بالتحية للأخوة الفائزين وأوصاهم بتقوى الله والعمل على تقديم المصلحة العامة على الخاصة.

كما أكد الاتحاد على الاستمرار و المضي في المشاركة الانتخابية في سائر النقابات المهنية لأجل خدمة وطننا وشرائح المهنيين وشعبنا، وتحقيق المطالب العادلة للمهنيين.