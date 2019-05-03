سرايا القدس: مقاتلينا مستعدون لكافة السيناريوهات

أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن المقاومة الفلسطينية مستعدة للرد على العدوان و جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

و قالت السرايا في تصريح مقتضب لها مساء اليوم الجمعة: " إن مقاومتنا مستمرة لهذا العدو، و أن مقاتلينا مستعدون لكافة السيناريوهات".

و استشهد مواطنان واصيب اثنان آخران في استهداف اسرائيلي جوي لموقع للمقاومة الفلسطينية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة ان الشهيدين هما: عبد الله إبراهيم محمود أبو ملوح (٣٣ عاما) من النصيرات، وعلاء علي حسن البوبلي (٢٩ عاما) من المغازي.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية موقع "الكتيبة 13"، شرق مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى، مما أدى لاستشهاد مواطنين، و اصابة اخرين بجروح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بثلاث قذائف أراضي زراعية شرق البريج وسط قطاع غزة.

كما أفادت وزارة الصحة: عن استشهاد الشاب رائد خليل ابو طير 19 عاما متأثرا بجراحه التي اصيب بها برصاص قوات الاحتلال كما اصيب50 مواطنا بجراح مختلفة منها 10 اطفال، و3 مسعفين وصحفية.