حماس: المقاومة لن تسمح باستمرار نزيف الدم الفلسطيني

أكدت حركة المقاومة الاسلامية، حماس أن المقاومة الباسلة لن تسمح باستمرار نزيف الدم الفلسطيني واستمرار حصار قطاع غزة؛ وستسخر كل ما تملك من إرادة ووسائل وإمكانات لحماية دماء ومصالح أبناء شعبنا والدفاع عنهم، والتصدي للعدوان؛ مشددة على أن هذا واجب وطني وديني وأخلاقي طالما استمر الاحتلال والحصار والعدوان

و نعت الحركة في بيان تلقت "وكالة فلسطين اليوم" نسخة منه مساء اليوم الثلاثاء الشهداء الأبرار الذين ارتقوا جراء الاستهداف والعدوان الإسرائيلي، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

و حيت الحركة ثبات أبناء شعبنا الفلسطيني، وأهلنا في قطاع غزة، وصمودهم وإصرارهم على التصدي لكل مخططات الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه، والاستمرار في المشاركة الفاعلة في مسيرات العودة وكسر الحصار رغم كل الصعاب والتحديات.

كما حملت الحركة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، وهذه الاعتداءات التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني والمتظاهرين السلميين، والمقاومين الفلسطينيين.

.