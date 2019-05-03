الغرفة لمشتركة لعمليات المقاومة تدعو للجهوزية للرد على جرائم العدو

دعت الغرفة المشتركة لعمليات المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة للاستعداد للرد على جرائم العدو.

وقالت قيادة الغرفة المشتركة:" أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا فإن قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تدعو جميع الحالات العسكرية لرفع الجهوزية والاستعداد للرد على جرائم الاحتلال" بحسب موقع كتائب القسام الالكتروني.

و استشهد مواطنان واصيب اثنان آخران في استهداف اسرائيلي جوي لموقع للمقاومة الفلسطينية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة ان الشهيدين هما: عبد الله إبراهيم محمود أبو ملوح (٣٣ عاما) من النصيرات، وعلاء علي حسن البوبلي (٢٩ عاما) من المغازي.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية موقع "الكتيبة 13"، شرق مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى، مما أدى لاستشهاد مواطنين، و اصابة اخرين بجروح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بثلاث قذائف أراضي زراعية شرق البريج وسط قطاع غزة.

كما أفادت وزارة الصحة: عن استشهاد الشاب رائد خليل ابو طير 19 عاما متأثرا بجراحه التي اصيب بها برصاص قوات الاحتلال كما اصيب50 مواطنا بجراح مختلفة منها 10 اطفال، و3 مسعفين وصحفية.