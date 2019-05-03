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شهيد و 50 اصابة حصيلة المواجهات في مسيرات العودة على حدود غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:29 - 03 مايو 2019
بنك فلسطين
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أستشهد شاب واصيب 50 مواطناً بنيران الاحتلال، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، في الجمعة السابعة والخمسين لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وأطلق جنود الاحتلال النار وقنابل الغاز صوب المشاركين في جمعة "الجولان عربية سورية".

وأفادت وزارة الصحة: عن استشهاد الشاب  رائد خليل ابو طير 19 عاما متأثرا بجراحه التي اصيب بها برصاص قوات الاحتلال كما اصيب50 مواطنا بجراح مختلفة منها 10 اطفال، و3 مسعفين وصحفية.

و شارك المواطنون الفلسطينيون في مسيرات العودة عند الحدود الشرقية لقطاع غزة اليوم الجمعة.

و أطلق جنود الاحتلال نيران اسلحته و قنابل الغاز المسيل للدموع، نحو المشاركين السلميين في المظاهرات، مما أدى لوقوع عدد من الاصابات.

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