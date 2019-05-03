الهيئة العليا تدعو للمشاركة بالجمعة القادمة "موحدون في مواجهة الصفقة"

أعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار مساء اليوم الجمعة مواصلة المسيرات مطلقة على مسيرة الجمعة القادمة شعار "موحدون في مواجهة الصفقة".

وقال بيان صادر عن الهيئة في ختام جمعة "الجولان عربية سورية": "إن الدم النازف من جراحات غزة، ومن بطولات الاستشهاديين في الضفة والقدس ومن صمود أهلنا في المخيمات كفيل أن يبث الروح المعنوية من جديد، وأن يضع قطار الأمة على السكة الصحيحة التي لا بد له أن يسير عليها، وهي السكة المتجهة إلى فلسطين والعيون التي ترنو إلى تحرير المسجد الأقصى و عودة الحق العربي المسلوب إلى أهله".

وأضاف البيان :"تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية وقيادتها المجرمة أن تعيد إثارة النعرات الاستعمارية المعادية للحق العربي، وتستطيع أن تتخذ القرارات الغادرة ضد شعبنا وأمتنا، وأن تجامل الاحتلال الاسرائيلي كيفما تشاء، لكنها لا تستطيع أن تزور تاريخاً طويلاً ناصعاً، ولن تستطيع أن تسطو على الوجدان العربي الفلسطيني أو أن تنتزع منه ايمانه بعدالة قضيته، وبحقه على كامل ترابه وثرواته، فالجولان سورية عربية وفلسطين عربية ومزارع شبعا عربية ، ولن تقوم للعدو قائمة على أرضنا، وهذا ما تكتبونه اليوم بدمائكم والمسيرة التي تسيج الحقوق وتصونها بالدماء".

وأشار البيان الى" ان فلسطين قد تكون على أبواب الاعلان عن خطة ترامب المسماة صفقة القرن، أو ربما تشهد فصلاً من فصولها، ولكن المسيرات التي انطلقت في الاساس غضباً ضد هذه الصفقة ستتواصل حتى تسقطها، وحتى يعلم ترامب وغيره أن قراراته ليست قدراً على شعب شجاع مؤمن بحقوقه مستعد للتضحية من أجلها إلى أبعد مدىً وبكل الطرق، وستظل الوحدة عنوان النجاح في استمرارية النضال".

وأكد البيان بأن" الظلم لا دين له و لا وطن له وأن الذي يظلم الشعب الفلسطيني سيجتاح بظلمه وارهابه كل حر شريف على هذه الأرض، وأن الوقوف صامتين متفرجين على نزف شرايين أطفالنا هو جريمة بحق المتفرجين ضد أنفسهم، لان الخطر الداهم على الامة العربية وثرواتها قادم لا محالة، فصونوا أنفسكم ومصائركم ودياركم قبل فوات الأوان وثوروا معنا على ظلم الصهاينة والأمريكان".

ودعا البيان جماهير "الشعب الفلسطيني الثائرة في الضفة وغزة والأرض المحتلة عام 48 والشتات وكل أحرار العالم للاستعداد للزحف الهائل نحو الحدود إحياء لذكرى النكبة وذلك يوم الأربعاء الخامس عشر من مايو الجاري ليكون يوما عظيما من أيام شعبنا الخالدة".