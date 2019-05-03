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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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حملت الاحتلال المسؤولية عن التصعيد الخطير

الجهاد الاسلامي: المقاومة ملتزمة بالدفاع عن شعبنا طالما لم يتوقف العدوان

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:29 - 03 مايو 2019
قناص سرايا القدس قناص سرايا القدس
بنك فلسطين
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حملت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين مساء اليوم الجمعة الاحتلال المسؤولية عن العدوان الصهيوني على ابناء شعبنا، و استهداف المدنيين في مسيرات العودة و كسر الحصار على حدود غزة الشرقية.

و قالت الحركة في بيان لها تلقت "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" نسخة منه: "ان الاحتلال يواصل العدوان وارتكاب الجرائم بحق مسيرات العودة ، وها هو اليوم يستهدف مسيرات العودة بالرصاص الحي والمتفجر ، ويقصف المواقع بهدف سفك الدماء وإيقاع الإصابات البليغة والشهداء ".

و نعت الحركة في بيانها الشهداء الذين ارتقوا اثر القصف الصهيوني الذي استهدف موقعاً للمقاومة شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

و أكدت الحركة أن الاحتلال المجرم يتحمل كامل المسؤولية عن هذا العدوان والتصعيد الخطير ، مؤكدة على تصميم شعبنا على استمرار نضاله من أجل استعادة حقوقه وحماية أرضه وكسر الحصار الظالم.

و أكدت بأن شعبنا يستند إلى حقه المشروع في الدفاع عن نفسه، و أن المقاومة ملتزمة بهذا الحق طالما لم يتوقف العدوان وينتهي الحصار.

و استشهد مواطنان واصيب اثنان آخران في استهداف اسرائيلي جوي لموقع للمقاومة الفلسطينية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

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