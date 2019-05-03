مصر تتسلم ثالث غواصة ألمانية

تسلمت مصر، الجمعة، الغواصة الثالثة ضمن صفقة تشمل أربع غواصات ألمانية؛ لتعزيز ودعم قواتها البحرية.

جاء ذلك خلال مراسم تسلم بمدينة كيل الألمانية، في حضور قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد، نقلها التلفزيون المصري.

وأعلن "خالد" تسمية الغواصة بـ"أس 43" إيذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية، مشيدًا بالعلاقات ومستوى التعاون بين مصر وألمانيا.

ولم توضح القاهرة، موعد توقيت إبحار الغواصة نحو مصر، أو تكاليف تلك الصفقة غير أن بيانات سابقة من الجانب الألماني قالت إن قيمتها تزيد عن 500 مليون يورو.

وأشار بيان سابق للجيش المصري، أن صفقة الغواصات الألمانية من طراز (209/ 1400)، تتميز بقدرات قتالية عالية، وتحمل أنواع مختلفة من التسليح مثل الصواريخ والطوربيدات والألغام.

وحول إمكانيات الغواصة، أوضح البيان أنها قادرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري، بسرعة تصل إلى 21 عقدة ويتراوح طولها من 73: 60 مترًا.

وتسلمت مصر في ديسمبر/كانون الأول 2016 أول غواصة من الصفقة، فيما تسلمت الثانية في أغسطس/آب 2017، لـ"تعزيز قدرات الجيش على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط وقناة السويس".