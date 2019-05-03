7 إصابات إثر قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

اصيب 7 متظاهرين بالرصاص المعدني، بينهم فتى، فيما اعتدى جيش الاحتلال على الطواقم الصحفية واتخذهم دروعا بشرية خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 15 عاما.

وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان جنود الاحتلال باغتوا المشاركين في المسيرة من خلال كمين تحت كثيف من اطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط مما ادى الى اصابة 7 شبان اثنان منهم في الراس بينهما فتى يبلغ من العمر 15 عاما وتم علاج المصابين ميدانيا.

واكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة بعد كشف الكمين استخدم فيها الشبان الحجارة واجبروا الجنود على التراجع قبل وصول تعزيزات كبيرة وملاحقة الشبان داخل القرية واعتلاء اسطح منازل المواطنين واستخدامها ثكنات عسكرية بعد تحطيم الابواب الخارجية لها.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية وتعميمها في جميع المواقع، كما شارك فيها عدد من نشطاء المقاومة الشعبية ومتضامنين اجانب.