"برق الجهادية" تتوعد الاحتلال بحرق "الأخضر واليابس" في المستوطنات المحاذية لغزة

أطلق شبان فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، عدداً من البالونات الحارقة تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن مجموعات شبابية تطلق على نفسها "وحدة برق" الجهادية تمكنت من إطلاق دفعة من البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه المواقع العسكرية والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وتشهد المناطق الشرقية لقطاع غزة مع الأراضي المحتلة، عودة نشاطات ميدانية خشنة، بعد تنصل الاحتلال من تفاهمات التهدئة.

في السياق، توعدت وحدة برق الجهادية الاحتلال الإسرائيلي بحرق الأخضر واليابس لتنصله من تفاهمات كسر الحصار الحصار الظالم.

وقالت الوحدة في بيان "في ظل التهديدات الصهيونية لقادة المقاومة وتنصله من التفاهمات التي من شأنها رفع الحصار الظالم عن أبناء شعبنا، نؤكد على استمرار رشقات البالونات الحارقة والمتفجرة صوب الغلاف والذي لا ولن يسلم من رشقاتنا المباركة ولن ينالوا من عزيمتنا شيء"، موجهين رسالة إلى المستوطنين "لن تهنئوا بأمان على أرضنا وسنواصل مس الهيبة الصهيونية".

وابتدع الشبان في قطاع غزة فكرة الطائرات الورقية والبالونات المذيلة بفتائل مشتعلة وأطلقوا تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع بهدف إحراق ممتلكات ومزارع المستوطنين وذلك ردا على جرائم الاحتلال بحق متظاهري مسيرات العودة وكسر الحصار، وتنصل الاحتلال من تفاهمات كسر الحصار.

في

ومنذ 30 مارس الماضي، انطلقت مسيرات قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة و"إسرائيل"، للمطالبة برفع الحصار عن القطاع، وتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، وعودة اللاجئين إلى قراهم التي هُجّروا منها عام 1948.