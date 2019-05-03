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مواقع التواصل تحتفي بأمانة أبو جويعد

"الدنيا بخير".. مواطن يعيد مبلغاً ضخماً لصاحبه عثر عليه في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:00 - 03 مايو 2019
نبيل ابو جويعد نبيل ابو جويعد
بنك فلسطين
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احتفت مواقع التواصل الاجتماعي بشهامة ومروءة وأمانة المواطن نبيل أبو جويعد الذي أعاد مبلغاً كبيراً من المال لأصحابه بعد أن وجده طفله على جانب إحدى الطرقات في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى ما يشبه "شهادة شكر وتقدير" إلى المواطن أبو جويعد تقديراً لحسن تصرفه وأمانته، وتشجيعاً لغيره ليحذو حذوه في التحلي بخلق الأمانة.

وانهالت الاشادات والتكريمات على المواطن أبو جويعد لموقفه الأخلاقي، لاسيما إعادته للأموال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للناس، ومحاولته الجادة في البحث عن أصحاب الحقوق لإعادة الأموال لهم في أقل من 6 ساعات على عثور طفله على المبلغ المالي، كما وحظي بتكريم من وجهاء ومخاتير ورجال المباحث في منطقته.

أريج عيد كتبت على صفحته الشخصية في فيس بوك "أروع صفات أهل بلادي❤ من وقت ما قرأت خبر الفقد قلت أكيد هيقع شقا عمر هالراجل بيد شخص أمين".

وكتبت الدكتور حسين سعيد على صفحته في فيس بوك "نموذج مشرف".

وكتب قتيبة عبدالرحمن على صفحته فيس بوك "ما زال الخير في وطني وهذي الأرض ما زالت لكل الخير موطن".كما، وكتب أبو محمد رجب "الحمدلله ان في شعبنا رجال أمناء هي مثال للأخلاق العالية ونماذج طيبة يحتذى بها ..المواطن نبيل ابو جويعد من خان يونس يعيد مبلغ ٥٠٠٠٠شيكل ومصاغ ذهبي ومبالغ اخرى الى صاحبه بعد ان وجده احد ابنائه في منطقة السطر الغربي بخان يونس ..جزاه الله خيرا".

 

 

 

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