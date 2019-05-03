مختصون يوصون بتدشين المركز الوطني للتربية الإعلامية

غزة- أوصى اليوم الخميس، مشاركون في يوم دراسي بغزة، بتدشين المركز الوطني للتربية الإعلامية كمؤسسة رائدة وخطوة أولي في منهجة التربية الإعلامية في المؤسسات التعليمية.

ودعا المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته كلية الإعلام بجامعة الأقصى بعنوان: " التربية الإعلامية ضرورةً عصرية وممارسة عملية"، تحت رعاية رئيس الجامعة د. كمال العبد الشرافي بتقويم التربية الإعلامية كماً وكيفاً من خلال عقد الدورات التدريبية التي تزيد من كفاءة المعلمين في تدريس التربية الاعلامية، وإغناء موضوعات التربية الإعلامية بقضايا تمس المجتمع.

وأكد المشاركون في اليوم الدراسي، الذي التئم بالتعاون مع شئون الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة، وبحضور عميد كلية الإعلام د. ماجد تربان، ومستشار رئيس الجامعة د. نهاد اليازجي، وعدد من أساتذة الجامعة والجامعات الأخرى، ولفيفٌ من الطلبة على ضرورة إدراج مساق التربية الإعلامية كمتطلب إجباري في الجامعات الفلسطينية، وكذلك العمل على تواجد العلماء والمفكرين في المجتمعات الافتراضية على شبكة الإنترنت، والتأكيد على الرقابة الأسرية بشكل مستمر.

وحث المشاركون في اليوم الدراسي على إنشاء شبكات رقميّة للتواصل بين الجامعات والكليات والأقسام العلمية، واعتماد معايير التعليم الرقمي في تقويم المؤسسات التعليمية، إضافةً إلى تعزيز تطبيقات الرقمنة في التدريس والتدريب والتنمية المهنية، والتأكيد على أهمية عمل مراجعة وتغذية راجعة مستمرة من قبل التربويين للأفلام قبل أن تصل للطلبة بواسطة المعلم؛ للتأكد من مدى تأثيرها وإحداثها استجابة في نفس وعقل الطلبة.

وتضمن اليوم الدراسي جلستين علميتين، كانت الأولى برئاسة د. زهير عابد وتناولت التربية الإعلامية وواقع تضمينها في التعليم المدرسي والاعلام الجديد، بينما ترأس الجلسة الثانية د. أحمد المغاري وتناولت الإعلام التربوي وعرض تجارب محلية.

وفي كلمة رئيس الجامعة د. كمال العبد الشرافي التي ألقاها نيابةً عنه د. نهاد اليازجي رحب بضيوف اليوم الدراسي في صرح جامعة الأقصى، التي لا تدخر جهداً في جميع المجالات، من أجل رفعة طلبتها وكادرها، فقد تميزت الجامعة على حد قوله خلال هذه الفترة بالسير بخطواتٍ ثابتة نحو التميز، وحرصت إدارتها على تفعيل دورها في المجتمع تأكيداً على رسالتها للمساهمة في تنمية المجتمع الفلسطيني، من خلال أنشطتها العلمية البناءة.

من جهته، رحب رئيس اللجنة التحضيرية وعميد كلية الإعلام د. ماجد تربان بالحضور الكريم معلناً انطلاق فعاليات اليوم الدراسي الذي يهدف على حد قوله إلى مساعدة الأبناء على الحياة بأمانٍ وفاعلية من خلال توفير مداخل وطرق تربوية متعددة تساعد على تطوير المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات، آملاً أن تفيد مخرجات هذا اليوم الدراسي كافة الجهات الرسمية وتعمل على تنفيذها، واقرار مساقات التربية الإعلامية في كافة المحافظات الفلسطينية.

وفي السياق، أشار رئيس اللجنة العلمية ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام د. غسان حرب أن اللجنة أجازت 14 مشاركة، توزعت بين أبحاثٍ علمية وأوراق عمل وتجارب عملية، تسعى إلى الاسهام في تكريس مشروع متكامل للتعليم يقدم حلولاً يمكن الاعتماد عليها لتشكيل وعي الطلبة حول أهمية المعلومات وكيفية تبادلها على مختلف منصات الإعلام الرقمي انطلاقاً من كون التربية الإعلامية تهدف إلى إعداد أفراد المجتمع لفهم الثقافة الإعلامية التي تحيط بهم، وكيفية التعامل معها والمشاركة بصورة فعالة ومؤثرة.

من جهته ذكر د. احمد حماد رئيس قسم العلاقات العامة ان هذا اليوم الدراسي يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والندوات الاعلامية التي تنظمها الكلية للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للباحثين وطلبة الإعلام على مستوى الوطن، حيث يهدف إلى التعريف بالتربية الإعلامية وأهميتها، وابراز عملية التحديث والتطوير في النظام التربوي والتعليمي، وعرض التجارب الناجحة والرائدة في مجال التربية الإعلامية في محاولةٍ لخلق وعي جمعي لدى كافة أفراد المجتمع بأهمية التعامل بوعيٍ وادراك مع سيل المعلومات التي تقدمها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكلٍ يومي. بالاضافة الى ما تقوم به من نشاطات غير منهجية فى تخصصات الاعلام المختلفة.