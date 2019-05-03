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مفتي القدس يعلن عن موعد تحرير هلال رمضان

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:51 - 03 مايو 2019
هلال رمضان هلال رمضان
بنك فلسطين
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أعلن الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، عن موعد تحري هلال شهر رمضان 2019.

ودعا الشيخ حسين في تصريح صحفي، المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان 2019، وذلك بعد غروب شمس يوم الأحد 29 شعبان 1440 هـ، الموافق 5 أيار 2019م.

ولفت إلى أنه يُكتفى بشاهد عدل واحد لإثبات رؤية هلال رمضان، لأنه دخول في عبادة الصوم.

وحث المفتي، من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء ب القدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على الأرقام الآتية: (02-6260042 / 02-6260102 / 0599-111984 / 0505-748584 / الفاكس:6262495-02).

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