هل سيتوج ميسي بالكرة الذهبية السادسة؟

ذكرت تقارير صحفية، أن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، غازلت نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، نظرا لما يقدمه من أداء مميز مع فريقه منذ بداية الموسم.

ونشرت المجلة المانحة لجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "إذا كان ميسي يريد الحصول على الكرة الذهبية السادسة، فليواصل على هذا النحو. إنه على الطريق الصحيح".

وقاد ميسي صاحب الـ5 كرات ذهبية فريقه برشلونة، لتحقيق الانتصار بنتيجة 3-0، على ليفربول مساء الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضع البلوغرانا قدمًا في النهائي.

ونجح الأرجنتيني في حسم لقب الليغا لبرشلونة، بهدف ذهبي في شباك ليفانتي السبت الماضي، ليتوج البارسا باللقب الـ26 في تاريخه، قبل 3 جولات من النهاية، وهو اللقب الـ10 لميسي في البطولة، كما قادهم لنهائي كأس الملك ضد فالنسيا.

ويسعى "البرغوث" ورفاقه من أجل مواصلة السير، لتحقيق الثلاثية التاريخية، للمرة الثالثة في تاريخ النادي الكتالوني، بنهاية الموسم الجاري.