تشيلسي الإنجليزي يعود من ألمانيا بتعادل ثمين في "يوروبا ليغ"

عاد فريق تشيلسي الإنجليزي، الخميس، من الأراضي الألمانية بتعادل ثمين ضمن منافسات المربع الذهبي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وتعادل تشيلسي مع مضيفه اينتراخت فرانكفورت الألماني بهدف لكل منهما في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية.

وللتأهل إلى المباراة النهائية، يكفي تشيلسي التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على أرضه ووسط جمهوره.

بينما يحتاج اينتراخت فرانكفورت للفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بأكثر من 1-1 في لقاء العودة الذي سيقام بإنجلترا للتأهل إلى النهائي القاري.

بادر اينتراخت فرانكفورت صاحب الأرض والجمهور بالتسجيل بهدف عن طريق الصربي لوكا جوفيتش في الدقيقة 23.

ومع حلول الدقيقة 45 أدرك تشيلسي التعادل عبر الإسباني بيدرو رودريغيز لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المواجهة بالتعادل.