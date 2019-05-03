أرسنال الإنجليزي يضع قدمًا في نهائي "يوروبا ليغ"

وضع فريق أرسنال الإنجليزي، الخميس، قدمًا في المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وتغلب أرسنال على ضيفه فالنسيا الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب المربع الذهبي للبطولة القارية.

وللتأهل إلى النهائي، يكفي أرسنال الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بأقل من هدفين أو بفارق هدفين بشرط أن تكون أكثر من 3-1 في لقاء الإياب.

بينما يحتاج فالنسيا للفوز بهدفين دون رد، أو بفارق أكثر من هدفين في لقاء العودة الذي سيقام على أرضه ووسط جمهوره لانتزاع بطاقة العبور للنهائي.

أربك فالنسيا حسابات المنافس بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة 11 عن طريق الفرنسي مختار دياخابي.

ولم يمر على التقدم طويلًا، فمع حلول الدقيقة 18 أدرك أرسنال التعادل عبر الفرنسي ألكسندر لاكازيت.

وأضاف لاكازيت الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 26 ليخرج أرسنال متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.

ومع حلول الدقيقة 90 جاء الهدف الثالث لأرسنال عبر الغابوني بيير أوباميانغ ليقترب خطوات من النهائي القاري.