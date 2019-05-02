ناسا: طاقم المحطة الفضائية الدولية يواجه مشاكل في شحن الكهرباء

أفادت وكالة "ناسا" الأمريكية في موقعها على تويتر بأن مشكلة في التغذية الكهربائية سجلت يوم 29 أبريل في المحطة الفضائية الدولية.

لكنها لا تشكل، حسب ناسا، خطورة على أفراد طاقمها.

وجاء في بيان نشره تويتر:"سجلت المشكلة في نظام التغذية بالكهرباء ويعمل أفراد الطاقم حاليا على اكتشاف سبب الخلل واستعادة التغذية الكهربائية بحجمها الكامل. بينما لا يشكل الخلل في الوقت الحاضر خطرا مباشرا على أفراد الطاقم".

هذا وكانت "ناسا" قد أعلنت في 26 مارس الماضي أن "واحدة من البطاريات الثلاث التي ثبتها الرائدان، نيك هيغ وآن ماكلين، في 22 مارس الفائت، على القطاع الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية خرجت عن الخدمة بعد أيام على تركيبها".