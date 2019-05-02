رهن_الإشارة.. هاشتاج يجتاح مواقع التواصل ترحيباً بالتهديدات التي أطلقها القائد النخالة

لاقت تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ زياد النخالة والمقطع المرئي الذي نشرته سرايا القدس الجناح العسكري للحركة ترحيباً فلسطينيا كبيراً، ظهر بشكلٍ واضحٍ على مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفى الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي بتهديدات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة التي وجهها للاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل "حصار غزة" ويماطل بتنفيذ تفاهمات التهدئة.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #رهن_الإشارة وهو الجملة التي ظهرت في المقطع المرئي الذي بثته سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والذي صاحبه رسالةٍ من الأمين العام للحركة يهدد فيها الاحتلال في حال استمراره في حصار غزة.

الخبير العسكري رامي أبو زبيدة علق على رسالة سرايا القدس وتهديدات الأمين العام الأستاذ زياد النخالة للاحتلال الإسرائيلي على صفحته في فيس بوك كاتباً "القائد النخالة ورسالة السرايا اليوم هي سلاح ردع وحربا نفسية مبنية على تأسيسات مدركة وخبيرة بالعدو وقدراته ونقاط قوته وضعفه، في موازاة إدراكها معنى الحروب النفسية وفاعليتها، بما ينسحب على الجمهور والمستويات القيادية، في اتجاهيها السياسي والعسكري #رهن_الإشارة.

كما كتب طلال الحويحي على صفحته في فيس بوك "لا تهدئة الا بمقابل فوري ع الأرض #رهن _الاشارة ".

وكتب محمد وشاح على صفحته في فيس بوك "الراجل ده بيقول كلام زي الفل" مرفقاً الجملة بصورة للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

أما صفحة محبي الشهيد محمد البحيصي فاحتفت بالتصريحات على طريقتها الخاصة، إذ كتبت الشيخ القائد أبو طارق النخالة لك منا ألف سلام.

كما وغرد بهاء الخالدي على صفحته في تويتر كاتباً " كل الحب لكم❤❤❤".

اما محمد المقيد فغرد على تويتر معلقاً على تهديدات سرايا القدس والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي "يوصلون رسائلهم بالنار، فهم معتادون على ضرب الحديد، سرايا القدس تتوعد وهذا ليس بالأمر الجديد، فالأُسود لا تخشى المواجهة، فإياكم.. ".

وكشف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأستاذ زياد النخالة النقاب عن أن المقاومة لن تقبل باي حال من الأحوال أن تكون تهدئة مقابل تهدئة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بفرض حصاره على قطاع غزة، مشدداً على أن المقاومة ستمس بالأمن الإسرائيلي بكل المدن.

وقال النخالة في رسالة مصورة بثتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "سيدفع العدو الإسرائيلي الفاتورة في المعركة لن ندفع وحدنا الفاتورة، لن نقبل أن يبقى الشعب الفلسطيني محاصراً، نقبل أن نستشهد في المعركة أفضل ألف مرة من ان يقتل أطفالنا من الجوع وان يقتل المقاومين في ميدان المعركة نتيجة حاجاتهم الإنسانية، نفضل الاستشهاد في المعركة على الاستسلام تحت وطأة الحصار.

وتابع: كما نحن نتألم نستطيع ان نؤلم العدو في كافة مستوطناته المحاذية لقطاع غزة، أنا أقول إن هذه الصواريخ تمس يومياً بهيبة إسرائيل التي تفرضها على العالم، إسرائيل تعتبر انها دولة عظمى في المنطقة حركات المقاومة تمس بهيبة إسرائيل وتجعل من إسرائيل دولة بلا قيمة لها في المعيار الإقليمي والدولي.

يوصلون رسائلهم بالنار، فهم معتادون على ضرب الحديد، سرايا القدس تتوعد وهذا ليس بالأمر الجديد، فالأُسود لا تخشى المواجهة، فإياكم.. #سرايا_القدس#رهن_الإشارة — mohammed mq (@mohammedmq1) ٢ مايو ٢٠١٩

#غزة كلها رهن الإشارة.. — علي أبو لوز (@Ali_LouZ) ٢ مايو ٢٠١٩

سرايا القدس

رهن الاشارة — mohamed shagfa (@AsilShagfa) ٢ مايو ٢٠١٩

سرايا القدس

رهن الاشارة يا وطنا احنا حنكون

شدو الهمة والشعب معكم — abuhasan4U (@abuhasan4U) ٢ مايو ٢٠١٩

#سرايا_القدس رهن الاشارة :



✒ تحمل القدرة على إيلام من يفكر بإيلام غزة ومقاومتها، وبذاته تتضمن رسائل داخلية لطمأنه المواطن في غزة أن مقاومته قوية وقادرة على حماية مصالحه، وعلى أصحاب الرؤوس الساخنة لدى العدو ان... https://t.co/02z4zOu3GX — رامي ابو زبيدة _ غزة (@bharame79) ٢ مايو ٢٠١٩

الدكتور زياد النخالة يُمثلني ⁦✌️⁩ — Mohammed Hamdona ابو (@HamdonaMohammed) ٢ مايو ٢٠١٩

الحاضرُ دائماً حيثُ يجبُ أن يكون،

في المكان والزمان والأسلوب، بما يَحمي مشروعَ المقاومةِ حتى النصر حفظك المولى...????



أدام الله الدكتور #زياد_النخالة رعباً لبني صهيون الأوغاد✊



#زياد_النخالة_يمثلني pic.twitter.com/8KWd1rFISJ — Belal Yehya (@belal_yehya) ٢ مايو ٢٠١٩