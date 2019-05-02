داغان يدعو إلى استعادة الردع بالضفة والتحرك ضد السلطة

رد رئيس مجلس شومرون الإقليمي في الضفة الغربية يوسي داغان على رشق الحجارة بالقرب من قرية حوارة بنابلس صوب مركبات إسرائيلية مما تسبب في إصابة مستوطنة.

وقال داغان وفق القناة العبرية السابعة: "يجب أن تعمل الحكومة الإسرائيلية على استعادة الردع.. وليس من الممكن أن يحدث في نفس المنطقة وفي نفس الطريق، في غضون أسابيع قليلة عملية طعن ورشق حجارة وإطلاق نار".

وأضاف "أدعو رئيس الوزراء ، وزير الجيش ، وقيادة الجيش إلى استعادة الردع ، والبدء في التحرك ضد السلطة الفلسطينية، التي تحرض في وسائل الإعلام وترسل الهجمات ضد إسرائيل في السنوات الأخيرة".

وتابع داغان: "نحن لسنا مستعدين للتخلي عن سكاننا".