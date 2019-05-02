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سنمس بالأمن الإسرائيلي

النخالة في رسالة مصورة: لن نقبل بحالة التهدئة القائمة طالما لم يفك الحصار عن شعبنا الفلسطيني

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:15 - 02 مايو 2019
سرايا القدس سرايا القدس
بنك فلسطين
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كشف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأستاذ زياد النخالة النقاب عن أن المقاومة لن تقبل باي حال من الأحوال أن تكون تهدئة مقابل تهدئة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بفرض حصاره على قطاع غزة، مشدداً على أن المقاومة ستمس بالأمن الإسرائيلي بكل المدن.

وقال النخالة في رسالة مصورة بثتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "سيدفع العدو الإسرائيلي الفاتورة في المعركة لن ندفع وحدنا الفاتورة، لن نقبل أن يبقى الشعب الفلسطيني محاصراً، نقبل أن نستشهد في المعركة أفضل ألف مرة من ان يقتل أطفالنا من الجوع وان يقتل المقاومين في ميدان المعركة نتيجة حاجاتهم الإنسانية، نفضل الاستشهاد في المعركة على الاستسلام تحت وطأة الحصار.

وتابع: كما نحن نتألم نستطيع ان نؤلم العدو في كافة مستوطناته المحاذية لقطاع غزة، أنا أقول إن هذه الصواريخ تمس يومياً بهيبة إسرائيل التي تفرضها على العالم، إسرائيل تعتبر انها دولة عظمى في المنطقة حركات المقاومة تمس بهيبة إسرائيل وتجعل من إسرائيل دولة بلا قيمة لها في المعيار الإقليمي والدولي.

 

 

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