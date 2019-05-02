مؤسس "ويكيليكس" يرفض تسليمه إلى أمريكا

أعلن مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، اليوم الخميس، للمحكمة في لندن أنه لا يريد أن يتم تسليمه للولايات المتحدة للمثول أمام محكمة أمريكية بتهمة تورطه بأكبر تسريب للمعلومات السرية.

وردا على سؤال المحكمة فيما إذا كان يريد تسليمه إلى الولايات المتحدة قال أسانج أثناء جلسة محكمة ويستمنستر الجزائية التي حضرها عبر جسر تلفزيوني من سجن بريطاني أنه لا يريد أن يتم تسليمه.

وأكد الجانب الأمريكي أثناء الجلسة طلبه حول تسليم أسانج، في حين ذكرت المحكمة البريطانية أن واشنطن لم تقدم حتى الآن كل الوثائق الضرورية بهذا الخصوص. وأشارت إلى أن على الولايات المتحدة أن تقدمها بحلول 12 يونيو المقبل.

وستعقد جلسة المحكمة البريطانية الجديدة حول قضية تسليم أسانج في 30 من مايو الجاري.

وطلبت الولايات المتحدة تسليم أسانج الذي جرى اعتقاله بالقوة من سفارة الإكوادور في لندن يوم 11 أبريل الماضي، متهمة إياه بالتورط في مؤامرة هادفة إلى القيام بهجوم إلكتروني ونشر أسرار تمس الأمن القومي الأمريكي.