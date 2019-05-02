أردوغان يؤكد تفاقم أزمة تركيا ويتعهد بالتصدي لها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أنه سيتصدى شخصيا لكل من يختلق العراقيل أمام المستثمرين المحليين والدوليين في تركيا.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة لاتحاد الغرف والبورصات التركية بالعاصمة أنقرة، "المكائد المتتالية ضد بلدنا وأمتنا في الآونة الأخيرة تهدف لإخضاع تركيا سياسيا واقتصاديا .. البعض يدلون بتصريحات غير سليمة، يحاولون من خلالها خلق مناخ سلبي حول احتياطي العملات الأجنبية، وأؤكد أننا سنصل إلى أهدافنا المنشودة لعام 2023، ولرجال الأعمال دور مهم في بلوغ أهدافنا".

وأضاف أردوغان: "متوسط النمو السنوي لتركيا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2018، بلغ 5.6 %، وفي هذه الفترة دخلت إلى تركيا استثمارات دولية بقيمة 210 مليارات دولار .. وارتفعت قيمة صادراتنا من 36 مليار دولار إلى 169 مليار دولار، ووصل عدد السياح الأجانب في بلادنا خلال العام الماضي، 46 مليون سائح".

وأوضح أردوغان أن حكومته مصممة على خفض سعر الصرف والفائدة والتضخم إلى مستويات تتوافق مع الأهداف المنشودة.

ولفت إلى أن جميع المؤشرات تدل على دخول الاقتصاد التركي في المنحى التصاعدي مجددا.

وأضاف الرئيس التركي أن تركيا حققت خلال السنوات الـ17 الأخيرة نجاحات كبيرة، وسط أجواء من الاستقرار والثقة، وأن تلك النجاحات مؤشر لما سيتم إنجازه في المستقبل.