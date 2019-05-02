الاحتلال يقتحم ملعب شعفاط ويصادر الأعلام الفلسطينية

اقتحمت قوات الاحتلال، عصر اليوم الخميس، ملعب مخيم شعفاط بمدينة القدس، خلال افتتاحه وصادرت الأعلام الفلسطينية.

وأوضح خضر الدبس منسق العلاقات العامة في اللجنة الشعبية أن قوات الاحتلال اقتحمت الملعب التابع لمركز الشباب الاجتماعي، وقامت اللجنة بإعادة تأهيله، وخلال حفل افتتاحه اليوم تم اقتحامه وصادروا الأعلام الفلسطينية.

وأضاف "أن الاحتلال لا يريد أن يشاهد أي مظاهر للفرح لأبناء الشعب فيلاحق اليوم الأطفال المحتفلين بافتتاح الملعب المخصص لهم للترفيه عنهم، حيث يفتقر المخيم للساحات العامة، ويعاني المخيم من اكتظاظ شديد، حيث يعيش فيه أكثر من 25 الف لاجئ فلسطيني بمساحة 203 دونمات".

واضاف الدبس أن الاحتلال لا يريد ان ينعم الاطفال بالحرية واللعب بأمان، فهو يلاحقهم في كل مرحلة من مراحل حياة الشعب.

وأضاف "أن مصادرة الأعلام محاولة من الاحتلال لإظهار بأنه صاحب السيادة على هذه الأرض، لكن رسالتنا واضحة وستبقى بأن السيادة فلسطينية ولن يكون في اي يوم من الايام اي قبول لإجراءات الاحتلال، ونصر على العيش حياة كريمة وأن نعمل لصالح أطفالنا رغم ما الظروف الصعبة التي نمر بها، من الاقتحامات اليومية وفرض الغرامات المالية والتنكيل بالمواطنين على الحاجز".