ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

9 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

إصابة كاسياس قد تنهي مسيرته الكروية نهائياً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:25 - 02 مايو 2019
كاسياس كاسياس
بنك فلسطين
مشاركة

تعرض الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو، لأزمة قلبية مفاجئة في تدريبات الفريق الأخيرة، وفقا لتقارير صحافية إسبانية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كاسياس سقط بشكل مفاجئ في تدريبات بورتو، قبل أن يتم نقله للمستشفى على الفور، لإجراء الفحوصات الطيبة قبل تطوّر حالته.

وأوضحت "ماركا"، أن حالة الحارس السابق لمنتخب إسبانيا مستقرة، وقد يغادر المستشفى خلال الأيام المقبلة، إلا أنه لن يلعب مع الفريق لنهاية الموسم.

يشار إلى أن كاسياس يقضي موسمه الرابع مع بورتو، علما أنه خاض 42 مباراة في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي.

متعلقات