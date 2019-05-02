إصابة كاسياس قد تنهي مسيرته الكروية نهائياً

تعرض الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو، لأزمة قلبية مفاجئة في تدريبات الفريق الأخيرة، وفقا لتقارير صحافية إسبانية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كاسياس سقط بشكل مفاجئ في تدريبات بورتو، قبل أن يتم نقله للمستشفى على الفور، لإجراء الفحوصات الطيبة قبل تطوّر حالته.

وأوضحت "ماركا"، أن حالة الحارس السابق لمنتخب إسبانيا مستقرة، وقد يغادر المستشفى خلال الأيام المقبلة، إلا أنه لن يلعب مع الفريق لنهاية الموسم.

يشار إلى أن كاسياس يقضي موسمه الرابع مع بورتو، علما أنه خاض 42 مباراة في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي.