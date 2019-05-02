العثور على عمل فني "نادر" يخص دافنشي

يعرض قصر باكنغهام في لندن في وقت قريب، مسودة رسمة شخصية ثانية لأيفونة الفن عبر التاريخ ليوناردو دافنشي، بعد أن تم التعرف عليها باعتبارها تمت بريشة أحد مساعدي الرسام الإيطالي.

ويعتقد أن الرسم الأولي للرجل الملتحي، هي واحدة من مسودتين فقط لبورتريه يمثلان دافنشي، ظلتا موجودتين منذ أيام الرسام، وفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

واكتشف رئيس قسم المطبوعات والرسم في "المجموعة الملكية" البريطانية مارتن كلايتون، الرسم الأولي، بينما كان يتفحص الأرقام المخزنة في قلعة ويندسور.

وعرفها كلايتون بوصفها دراسة لدافنشي كان يقوم بها أحد مساعديه، قبل وفاة صاحب لوحة "الموناليزا" الشهيرة بوقت قصير في عام 1519، عن عمر 67 عاما.

يشار إلى أن المسودة الأخرى المعاصرة لدافنشي تم رسمها في الفترة نفسها تقريبا، ورسمها أحد تلامذته ويدعى فرانشيسكو ميلزي، كما أفاد كلايتون.

وهناك رسمة أخرى موجودة في مدينة تورينو الإيطالية، يعتقد على نطاق واسع أنها بورتريه شخصية بريشة الفنان نفسه، غير أن كلايتون وخبراء آخرين يشككون في هذا الزعم.