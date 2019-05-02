أول مؤتمر لـ حكومة اشتية في غزة وهذا ما شرعوا به

عقد وزير الاشغال محمد زيارة ووزير الدولة للريادة والتمكين في حكومة رام الله أسامة السعداوي، أول مؤتمر صحفي للحكومة في قطاع غزة معلنين تدشين بدء عمل الحكومة الجديدة في القطاع.

ووصل الوزيران زيارة والسعداوي إلى قطاع غزة أمس للمرة الاولى بعد أداء اليمين القانوني في حكومة الدكتور محمد اشتية.

وأعلن الوزير زيارة في مؤتمر صحفي بمدينة غزة اطلاق مشروع تعويض القطاع الزراعي بغزة بقيمة 430 مليون دولار.

وأعرب الوزير عن امنياته أن تتمكن الحكومة الفلسطينية من ممارسة عملها بغزة بما يمكن من خدمة القطاع وتخفيف المعاناة عنه.