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إدارة عسقلان تفرض 5 عقوبات ضد الأسرى منها غرامة بـ550 شيكل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:23 - 02 مايو 2019
معتقل معتقل
بنك فلسطين
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فرضت إدارة معتقل "عسقلان"، اليوم الخميس، جُملة من العقوبات بحق كافة الأسرى القابعين في غرفتي (2) و(4)، اللتين تعرضتا بالأمس لاقتحام من قبل قوات القمع الخاصة "المتسادا".

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، بأن العقوبات التي فُرضت على المعتقلين تتمثل: بحرمانهم من "الكانتينا" وزيارة الأهل لمدة شهرين، وفرض غرامة مالية على كل أسير بقيمة 550 شيقلا، وسحب جميع الأدوات والأجهزة الكهربائية من الغرف، ومنع الأسرى من الخروج إلى الفورة لمدة أسبوع.

وأدانت الهيئة هذه الاعتداءات الوحشية بحق المعتقلين، والتي تأتي استمرارا للنهج المتطرف والهجمة العنصرية على المعتقلين في كافة سجون الاحتلال، والتي أسس لها المتطرف وزير الأمن الداخلي "جلعاد أردان".

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