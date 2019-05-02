لجنة دعم الصحفيين والصليب الاحمر تفتتحان "دورة السلامة المهنية"

نظمت لجنة دعم الصحفيين دورة تدريبية لنحو خمس وعشرين مؤسسة صحفية محلية حول السلامة المهنية والاسعافات الاولية والقانون الدولي والانساني برعاية منظمة الصليب الاحمر .

وقال رئيس لجنة دعم الصحفيين صالح المصري خلال افتتاح الدورة ان أهم ما يمكن ان تقدمه اللجنة في اليوم العالمي لحرية الصحافة هو تدريب الصحفيين وتطويرهم لاسيما فيما يتعلق بالسلامة المهنية أثناء العمل في الميدان نظراً لما يواجهه الصحفيون من مخاطر كبيرة أثناء عملهم الصحفي الميداني .

وأكد الصحفي المصري أن الدورة تركز على الجانب العملي للصحفيين أثناء التغطية في الحروب من خلال خبراء متخصصين في هذا المجال.

ووجه المصري شكره للجنة الدولية للصليب الاحمر التي تخصص جزءاً كبيرا من برامجها في الاراضي الفلسطينية المحتلة لتدريب الطواقم الصحفية .

ودعا رئيس لجنة دعم الصحفيين كل المؤسسات الدولية بتوفير أدوات السلامة المهنية التي يمنع دخولها إلى قطاع غزة منذ فرض الحصار الاسرائيلي على القطاع قبل نحو اثنين عشر عاما .

من جهتها قدمت المتحدثة الاعلامية باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر سهير زقوت شرحاً لأنشطة اللجنة الدولية للصليب الاحمر وميادين ومهمات عمل اللجنة في الاراضي الفلسطينية وحول العالم.

واكدت زقوت أن اللجنة تولي اهمية كبيرة في تدريب الكثير من الشراح المجتمعية الشعبية والرسمية في الارضي الفلسطينية الى جانب خدماتها الانسانية .

وبين الصحفي خليل أبو حمرة المصور في وكالة الاسيوشيتدبرس شرحا عملياً حول التغطية الميدانية وقت الأزمات والحروب وضرورة اتباع أدوات السلامة المهنية .

بينما قدمت منسقة أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أماني الناعوق لمحة تاريخية عن القانون الدولي وحماية الصحفيين والقانون الدولي ، واستعرضت عبر شرح مفصل عن كثير من التجارب والنماذج التي يجب توافرها من أجل الحماية .











